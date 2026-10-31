В Азербайджане необходимо включить операции по трансплантации сердца и роговицы глаза в пакет услуг обязательного медицинского страхования (ОМС).

Об этом заявила председатель правления Координационного центра по донорству органов и трансплантации Егяна Аббасова на конференции по случаю годовщины проведения первой донорской трансплантации сердца в Азербайджане и на Южном Кавказе, сообщает «Репорт».

По ее словам, в республике также требуется сформировать национальный реестр стволовых клеток.

Кроме того, глава центра отметила целесообразность внесения процедур гемодиализа, перитонеального диализа и генетических анализов для пациентов, ожидающих трансплантацию почки, в базовый пакет ОМС.