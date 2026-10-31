Понимания, с чем приедет украинская делегация в Абу-Даби, нет, но действия Владимира Зеленского не способствуют урегулированию.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам первого дня совещания министров иностранных дел Группы двадцати (СМИД G20) в Атланте.

«С чем украинцы собираются сесть за стол переговоров, я не знаю, — отметил министр, комментируя повестку возможной трехсторонней встречи России, США и Украины в Абу-Даби. — Зеленский каждый день бравирует тем, что получает все больше и больше дальнобойных ракет, что собирается атаковать Российскую Федерацию, включая Сибирь и так далее и тому подобное. Настрой такого рода не слишком-то помогает подготовке к переговорам».

Также Лавров заявил, что если Зеленский хочет встречи с Путиным, он должен приехать в Москву