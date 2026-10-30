Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев продолжает работу с международными партнёрами по вопросам ПВО и боеприпасов для F-16.

Он также заявил о подготовке важных переговоров в Турции.

«Мы продолжаем работать со всеми партнерами по вопросам ПВО и боеприпасов для F-16. Мы готовим новые решения в ближайшее время. Я благодарю всех, кто реально помогает. В Турции состоятся важные переговоры. Также мы работаем над тем, чтобы все имеющиеся дипломатические перспективы были реализованы. Мы рассчитываем, что в ноябре мы сможем перейти к форматам, которые так долго обсуждались», — сказал Зеленский в вечернем обращении.