Армения в случае отказа от союзнических отношений с Россией рискует потерять государственность и стать «идеальной геополитической добычей» для стран, которые давно стремятся разделить ее на сферы влияния.

Об этом российский журналист Дмитрий Киселев написал в мессенджере Max.

По его мнению, нынешние армянские власти, взявшие курс на сближение с Евросоюзом, забывают о геополитическом положении страны и последствиях возможного ухода России из региона.

«Нынешние армянские власти забывают, где именно они находятся. История региона показывает, что без русского балансира Армению могут быстро поделить на сферы влияния те, кто веками ждал этого момента. Идеальная геополитическая добыча», — заявил Киселев.

Журналист считает, что Армения, продолжающая демонстративный дрейф в сторону Евросоюза, вступает на опасный путь. Он предупреждает, что между отказом от прежних союзников и обретением новых может пройти немало времени.

«И это не предположение, а факт, выросший из опыта других государств: своей очереди на вступление в ЕС Украина, Молдавия и Грузия ждут уже почти 5 лет, Сербия, Албания и Черногория — 17 лет, Северная Македония — 22 года, а Турция и вовсе — ждун-рекордсмен, 40 лет во «френд-зоне» европейского «цветущего сада»!», — написал он.

По оценке Киселева, отказ от российского военного и политического присутствия способен привести Армению к фактической потере государственности. Он подчеркнул, что именно российский фактор сегодня обеспечивает баланс сил вокруг республики.