Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов был принят президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

По информации ведомства, в ходе приема было обсуждено текущее состояние отношений между Азербайджаном и Турцией и подчеркнута важность укрепления союзнических связей между двумя странами.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества в рамках ОТГ, укрепления единства и солидарности тюркского мира, а также по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.