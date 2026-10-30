Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов обратил внимание на численность сотрудников американского посольства в Армении, заявив, что она достигает 2,5–3 тыс. человек.

«В Армении, кстати, штат американского посольства насчитывает две с половиной – три тысячи человек. Для маленькой Армении – это как? Не знаю, может, Армения очень красивая страна, там очень хорошая кухня, может, просто американским гражданам нравится там жить и работать. Может быть, поэтому, а может быть, и по другой причине», — сказал представитель Совбеза РФ в интервью РИА Новости.