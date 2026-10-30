Депутат Хикмет Мамедов пожаловался на трудности с получением комментариев от судей, адвокатов и неравномерное распределение юридических кадров между Баку и регионами. Об этом он заявил, выступая в Милли Меджлисе во время обсуждения законопроекта «О бесплатной юридической помощи».

По словам депутата, гражданам бывает сложно связаться с судьями, чтобы получить разъяснения по судебным решениям и обращениям граждан. При этом некоторые судьи, как отметил Мамедов, воспринимают подобные обращения как попытку вмешательства в независимость судебной системы.

«Несколько дней назад от имени Комитета по правам человека в Милли Меджлисе я проводил приём граждан. У меня были жалобы, связанные с решениями судей. Связаться с судьями бывает непросто. У нас есть очень справедливые, порядочные и честные судьи, однако судья, которому я звоню, видит, что звонок поступает из приёмной Милли Меджлиса, и берёт трубку лишь после нескольких настойчивых попыток дозвониться. У некоторых судей существует такая проблема: если им звонит депутат, они воспринимают это как вмешательство в деятельность независимой ветви власти. Согласно нашей Конституции, судебная власть независима. Но они должны понимать, что мы не вмешиваемся в их работу. Рядом с нами находится гражданин, который обратился с жалобой, и мы звоним, чтобы выяснить, в чём заключается проблема. Таким образом, некоторые судьи используют юридические нормы как защитный зонтик, чтобы жалобы на них не становились предметом рассмотрения», — сказал парламентарий.

Он также обратил внимание на случаи, когда судебные дела, связанные с событиями в одном районе, рассматриваются судьями из других районов. По его мнению, подобная практика вызывает недовольство и требует дополнительного регулирования.

Отдельные вопросы у депутата возникли к работе Коллегии адвокатов при рассмотрении жалоб. Мамедов привёл статистику: в 2024 году туда поступило 1906 жалоб, а в 2025-м — 1563. При этом дисциплинарные меры в 2024 году применили к 185 адвокатам, а в 2025-м — к 162.

Ещё одной проблемой он назвал концентрацию адвокатов в столице. По приведённым им данным, 81% адвокатов работают в Баку. Мамедов считает, что необходимо уделить больше внимания обеспечению регионов юридическими специалистами, поскольку значительная часть судебных споров возникает за пределами столицы.

В завершение депутат заявил, что поддерживает законопроект о бесплатной юридической помощи, однако призвал судей и адвокатов серьёзнее относиться к своим обязанностям.