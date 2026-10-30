Депутат Милли Меджлиса Гамзаев предложил предусмотреть механизм компенсации или возврата средств абонентам в случаях, когда операторы и провайдеры не обеспечивают установленное качество телекоммуникационных услуг.

С таким предложением он выступил в ходе обсуждения законопроекта о внесении изменений в закон «О телекоммуникациях».

По словам депутата, действующее регулирование не предусматривает чёткого механизма возмещения средств пользователям при нарушении показателей качества услуг.

«К сожалению, такого механизма нет. Несмотря на мои неоднократные обращения в соответствующие органы, этот вопрос остаётся открытым. Сами пользователи также выражают недовольство данной ситуацией», — отметил Гамзаев.

Он также предложил обязать операторов и провайдеров публиковать в открытой и понятной форме информацию о тарифах и показателях качества услуг, рассматривать жалобы абонентов в установленные сроки и заранее предупреждать пользователей о плановых технических работах.

Кроме того, депутат считает необходимым закрепить в законодательстве само понятие показателей качества телекоммуникационных услуг. По его мнению, они должны включать скорость интернета, доступность услуг, бесперебойность связи и сроки устранения технических неисправностей.

Гамзаев также предложил расширить обязанности операторов и провайдеров, обязав их самостоятельно измерять показатели качества, отчитываться о результатах перед уполномоченным органом и предоставлять необходимые данные по его запросу.

Отдельно депутат остановился на полномочиях регулирующего органа. Он считает, что ведомство должно иметь возможность проводить независимые измерения качества телекоммуникационных услуг и выдавать обязательные предписания при выявлении нарушений.

Выступая в поддержку законопроекта, Гамзаев отметил, что замена понятия «стандарты телекоммуникационных услуг» на «показатели качества» позволит перейти к измеримым и проверяемым критериям.

«Цель этих предложений — не создание дополнительной нагрузки для операторов, а обеспечение измеримого качества услуг, прозрачности контроля и защиты прав граждан», — подчеркнул депутат.

Отметим, что законопроект предусматривает внесение изменений в закон «О телекоммуникациях», согласно которым операторы и провайдеры будут обязаны предоставлять услуги в соответствии с показателями качества, определяемыми уполномоченным органом.