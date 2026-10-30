В Азербайджане на 100 тысяч жителей приходится около 23 адвокатов, тогда как средний показатель по Европе составляет 180. Кроме того, адвокаты неравномерно распределены по регионам: за пределами столицы работают лишь 538 специалистов, или 18% от общего числа. На нехватку юридических кадров обратил внимание депутат Захид Орудж, выступая в Милли Меджлисе при обсуждении законопроекта «О бесплатной юридической помощи».

По словам депутата, в настоящее время в Азербайджане насчитывается 3003 адвоката. Для сравнения, в 2020 году на каждые 100 тысяч жителей приходилось 20,4 адвоката, а в 2024 году — 24,6.

Орудж также указал на нехватку судей. Согласно приведённым им данным Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ), в Азербайджане работают 631 судья — 6,2 на 100 тысяч населения. Для сравнения, в Грузии этот показатель составляет 9,9, в Украине — 12,1, а в Молдове — 13,7.

Депутат отметил, что при значительной нагрузке на судебную систему необходимо одновременно увеличивать число судей и адвокатов и укреплять механизмы бесплатной юридической помощи.

Орудж привёл и данные о доступности такой помощи. Согласно отчёту CEPEJ за 2024 год, на государственную юридическую помощь в Азербайджане было выделено 2,855 млн евро. При этом 99,5% средств направили на уголовные дела и лишь 0,5% — на другие категории вопросов.

По его словам, профессиональная юридическая поддержка необходима не только обвиняемым по уголовным делам, но и гражданам, которым грозит выселение, которые не могут получить заработную плату или намерены обжаловать решения государственных органов о социальных выплатах.

Депутат также обратил внимание на стоимость юридических услуг. В частности, согласно информации на официальном сайте ASAN xidmət, устная юридическая консультация стоит 20 манатов, подготовка искового заявления — 70–100 манатов, а составление кассационной жалобы и участие адвоката в судебном заседании — 400 манатов.

В связи с обсуждаемым законопроектом Орудж предложил пересмотреть критерии дохода, дающие право на бесплатную юридическую помощь, расширить категории дел, на которые распространяется эта система, а также более чётко определить механизмы управления и отчётности.

Он подчеркнул, что право граждан на юридическую защиту не должно зависеть от их материального положения.