Милли Меджлис Азербайджана принял в третьем чтении законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс, предусматривающий дополнительные требования к организации труда в условиях сильного ветра.

Изменения направлены на усиление защиты работников, занятых на открытых рабочих площадках, в том числе на строительных объектах и установках, эксплуатируемых на открытом воздухе.

Согласно законопроекту, положения статьи 233 Трудового кодекса, регулирующей приостановку работ и предоставление перерывов в холодную и жаркую погоду, будут также распространяться на работу в ветреную погоду.

Отдельные нормы касаются эксплуатации кранов на суше. Так, при силе ветра от 6 до 8 баллов выполнение работ с использованием таких кранов будет разрешено только в случаях, предусмотренных их техническими паспортами.

При силе ветра более 8 баллов все виды работ с использованием указанных кранов должны быть приостановлены в обязательном порядке.