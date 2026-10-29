Скоростной поезд компании Ouigo, следовавший из Мурсии в Вальядолид, застрял в тоннеле в Испании из-за неисправности контактной сети, сообщают испанские СМИ.

По данным изданий, в поезде находятся 454 человека. В Ouigo заявили, что для эвакуации пассажиров направят другой поезд, который доставит их до станции Чамартин.

Кроме того, компания пообещала выплатить пассажирам компенсацию в размере 200% стоимости билета.

Накануне в Испании в результате столкновения двух поездов в Толедо погибли 68 человек, еще 64 пассажира числятся пропавшими без вести. В стране объявили общенациональный траур с 29 по 31 октября.