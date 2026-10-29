Министр войны США Пит Хегсет без объяснений причин уволил главного военного планировщика Пентагона Бретта Сильвию.

Это произошло на фоне того, как США рассматривают возможность нанесения новых ударов по Ирану, пишет The Atlantic.

Как пишет издание, на этой неделе генерал лейтенант армии США и главный планировщик Пентагона Бретт Сильвия был отстранен от должности в Объединенным комитете начальника штабов.

Бретт Сильвия стал вторым человеком, которого за последний год отстранили от должности директора Управления стратегии, планирования и политики Объединенного комитета начальников штабов, известного в армии как J5.