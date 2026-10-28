Три из четырех британских атомных подлодок типа Vanguard, способных нести ядерное оружие, одновременно вышли в море впервые за более чем пять лет, сообщает The Times со ссылкой на источники.

По установленным правилам, одна из этих субмарин постоянно находится на боевом дежурстве в море. Две другие, предположительно, участвуют в учениях и готовятся к будущим патрульным операциям.

Как отмечает издание, наличие трех подлодок, готовых к выполнению задач, позволит ВМС Великобритании снизить нагрузку на экипажи и сократить время, которое моряки проводят на патрулировании.

Британский подводный флот располагает четырьмя атомными подлодками класса Vanguard: HMS Vanguard, HMS Vengeance, HMS Victorious и HMS Vigilant. Все они построены в 1990-х годах и оснащены баллистическими ракетами Trident II (D5).

Согласно комплексному обзору в области безопасности, обороны и внешней политики Великобритании, опубликованному в 2021 году, в начале 2030-х годов подлодки Vanguard начнут постепенно заменять субмаринами нового класса Dreadnought.