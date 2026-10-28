США и Израиль могут возобновить масштабные удары по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс, если дипломатические усилия не приведут к соглашению, сообщает Axios со ссылкой на источники.

На фоне сохраняющихся разногласий по иранской ядерной программе региональные посредники пытаются вернуть Вашингтон и Тегеран за стол переговоров. Одну из ключевых ролей в этих усилиях играет Катар, работающий над поиском компромисса вместе с другими странами региона.

По данным Axios, посредники обсуждают возможное соглашение, которое предполагает взаимные уступки. В частности, Ирану предлагают допустить международных инспекторов ООН к поврежденным ядерным объектам, чтобы оценить их состояние и проверить деятельность на этих площадках.

В обмен США могут согласиться частично смягчить экономические санкции против Ирана. Такая договоренность могла бы стать первым шагом к восстановлению диалога и снизить риск нового военного столкновения.

Однако договоренности пока нет, а возможность возобновления ударов остается на повестке дня.