Первая леди США Мелания Трамп сообщила о начале разминирования маршрутов для безопасной доставки гуманитарной помощи в Олешки Херсонской области.

«Эти операции проводятся в соответствии с соглашением о прекращении огня…», — написала она в X, сославшись на уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

По словам Лубинца, разминирование маршрутов продолжается. Он назвал этот этап важным для безопасной доставки гуманитарной помощи и эвакуации гражданских, желающих покинуть город.

Лубинец также сообщил, что вместе с уполномоченным по правам человека в России Яной Лантратовой продолжает готовить гуманитарную миссию для помощи жителям Олешек.