Великобритания предоставит Украине дополнительные £10 млрд ($13,2 млрд) финансовой помощи, из которых большую часть направят на экономическую поддержку, а остальное – на поставки оружия. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский по итогам разговора с премьер-министром Энди Бернемом.

«Сегодня Великобритания приняла важное решение о предоставлении дополнительной финансовой помощи в размере £10 млрд: £7 млрд ($9,3 млрд) в виде экономической поддержки в течение следующих трех лет и еще £3 млрд ($3,9 млрд) в рамках британской программы поддержки экспорта, главным образом для поставок столь необходимого оружия, которое позволит усилить защиту жизней», – написал Зеленский в соцсетях.

Он добавил, что эта сумма станет дополнением к ежегодной помощи, которую Лондон уже оказывает Киеву.

По словам украинского лидера, во время разговора также обсуждалась санкционная политика в отношении России. Зеленский выразил уверенность, что Великобритания продолжит придерживаться принципиальной позиции по этому вопросу.