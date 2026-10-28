Президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает тесные контакты с Илоном Маском по вопросам спутникового интернета и назвал американского предпринимателя «гениальным человеком».

«Илон Маск – гениальный человек, просто реально гениальный. У него на орбите больше 5000 аппаратов, а мы только делаем первые шаги. Но мы гордимся тем, что мы начали это делать самостоятельно и начали делать самостоятельно. Мы в тесном контакте с нашими американскими партнерами, в том числе с господином Маском, потому что на орбитах очень важно не мешать друг другу, соблюдать определенную дисциплину, порядок», — сказал Путин во время посещения выставки в рамках саммита «Россия — Африка».

Путин рассказал о развертывании российской системы спутникового интернета «Рассвет» и отметил, что Москва и Вашингтон продолжают сотрудничество в этой сфере, несмотря на политические разногласия.

«Мы и американские наши партнеры этим дорожим взаимно и вместе с ним, несмотря на все вопросы политического характера, плотно работаем», – сказал президент, добавив, что в этой работе участвуют «Роскосмос» и другие компании.

По словам Путина, Россия сделала лишь первый шаг в развитии собственной спутниковой системы, однако теперь ей необходимо наращивать число аппаратов.