Дональд Трамп-младший и его брат Эрик активно расширяют международные деловые связи, одновременно поддерживая контакты с высокопоставленными иностранными чиновниками. Как установила Financial Times, с момента возвращения их отца в Белый дом в январе 2025 года братья провели не менее 18 встреч с зарубежными политиками, включая шестерых действующих и бывших глав государств и правительств, девять высокопоставленных чиновников и две группы политических деятелей.

Хотя сыновья президента США не занимают государственных должностей, за рубежом их нередко воспринимают как неофициальных представителей американской администрации. Это вызывает вопросы о возможном смешении государственных интересов с коммерческими.

Бывший юрист Белого дома по вопросам этики Ричард Пейнтер считает подобные контакты «крайне неуместными», поскольку братья не являются официальными дипломатическими представителями и не подпадают под ограничения, предусмотренные для государственных служащих.

Представитель Трампа-младшего утверждает, что тот всегда подчёркивает частный характер своих визитов и не выступает от имени администрации.

Тем не менее семья президента активно использует его возвращение к власти для расширения бизнеса. Значительная часть личного дохода Дональда Трампа за прошлый год, превысившего 2 млрд долларов, была связана с проектами сыновей. Более 500 млн долларов президент получил от продажи токенов криптовалютной компании World Liberty Financial, соучредителями которой являются братья. Ещё сотни миллионов принёс бизнес в сфере недвижимости.

Trump Organization заработала десятки миллионов долларов на новых зарубежных проектах, а сами братья инвестируют в криптовалюты, оборонную промышленность, искусственный интеллект и критически важные полезные ископаемые — отрасли, непосредственно зависящие от решений администрации США.

В преддверии промежуточных выборов американцы всё больше обеспокоены возможными злоупотреблениями. Согласно опросу FT/Focaldata, 69% зарегистрированных избирателей выражают тревогу по поводу коррупции, использования служебного положения в личных интересах и конфликтов интересов.

Пейнтер сравнивает происходящее с деловыми связями Хантера Байдена, которого республиканцы расследовали из-за работы в украинской энергетической компании Burisma во время вице-президентства его отца. Оба Байдена отрицали нарушения.

Однако, по мнению Пейнтера, деятельность сыновей Трампа значительно масштабнее: «Дональд Трамп сам поощряет это. И происходящее в тысячу раз хуже того, что делал Хантер Байден».

6 сентября частный самолёт Дональда Трампа-младшего прибыл в Эстонию. Однодневный деловой визит завершился ужином на 13 человек в офисе компании, разрабатывающей программное обеспечение для онлайн-казино, а затем вечеринкой в сигарном клубе.

Среди гостей были бывший руководитель предвыборной кампании Трампа Брэд Парскейл, основатель фестиваля Fyre Билли Макфарланд, бывший представитель нью-йоркской мафии Майкл Францезе, профессиональные игроки в покер и представители шоу-бизнеса.

Организатор мероприятия, основатель Studioworks Крейг Хилтон, сообщил Financial Times, что участники подписали соглашения о неразглашении объёмом 55 страниц.

Однако среди приглашённых оказался и министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Его интерес заключался не в коммерческих соглашениях, а в укреплении американского и натовского военного присутствия для сдерживания возможной российской агрессии.

По словам Цахкны, тема Украины активно обсуждалась за ужином. Министр назвал полезной возможность пообщаться с человеком, который не занимает официальной должности, но обладает значительным влиянием, и представить ему позицию Эстонии по вопросам безопасности и экономики.

Представитель Трампа-младшего подчеркнул, что визит был исключительно частным, а политические взгляды президентского сына не отражают официальную позицию США.

Незадолго до поездки в Эстонию Трамп-младший встретился в Улан-Баторе с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Правительственный представитель опубликовал фотографии встречи, сообщив, что обсуждались американо-монгольские отношения и деловые связи.

Позднее публикация исчезла. Её автор рассказал FT, что удалить фотографии попросили представители окружения Трампа-младшего. Американская сторона это отрицает.

По словам представителя президентского сына, встреча состоялась по инициативе монгольского руководства после согласования с госсекретарём Марко Рубио и носила неофициальный характер. Основной темой якобы был отдых на природе. Администрация президента Монголии также заявила, что политика и официальные визиты не обсуждались.

После Эстонии Трамп-младший провёл около 12 часов в Польше, где состоялись новые закрытые встречи. Его сопровождал румынский политический консультант Адриан Тисс, ранее участвовавший в организации мероприятий с сыновьями Трампа в нескольких странах Восточной Европы.

О содержании переговоров в Варшаве практически ничего не известно. Представитель Трампа-младшего объяснил поездку участием в выступлениях, организованных консервативной медиагруппой Salem Media.

Параллельно Эрик Трамп, ставший главным публичным представителем семейного бизнеса недвижимости, заключает соглашения с иностранными девелоперами.

Обычно Trump Organization не владеет строящимися объектами, а предоставляет право использовать бренд Trump и консультирует застройщиков, получая лицензионные платежи и вознаграждение за сопровождение проектов.

Во время второго президентского срока Трампа коммерческая ценность семейного бренда значительно выросла.

С начала кампании по переизбранию Трампа в 2024 году компания объявила о 15 новых зарубежных проектах, включая объекты в Бухаресте, Дубае и Вьетнаме. Ещё пять проектов — в Румынии, Индии и Абу-Даби — указаны в президентских декларациях, хотя официально пока не представлены.

Доходы от зарубежного лицензирования, девелопмента и управления недвижимостью в 2024–2025 годах выросли на 40%, достигнув 63 млн долларов.

Во время первого президентского срока Трампа компания приостановила международные сделки во избежание конфликтов интересов. Теперь семейный бизнес разрешает такие соглашения, если непосредственными партнёрами не выступают государственные структуры.

Эрик Трамп объяснил изменение политики тем, что в 2017 году семья добровольно пошла на ограничения, но не получила за это признания.

Однако частные сделки всё чаще приводят братьев к контактам с иностранными политиками, которые рассчитывают использовать сотрудничество с брендом Trump для улучшения отношений с Вашингтоном.

Показательным примером стала Грузия.

В прошлом месяце в Тбилиси состоялась презентация Trump Tower Tbilisi — будущего самого высокого небоскрёба страны. В мероприятии участвовал премьер-министр Ираклий Кобахидзе, а Эрик Трамп выступил по видеосвязи, высоко оценив грузинское руководство и экономические показатели страны.

«Грузинский народ любит Соединённые Штаты, а Соединённые Штаты любят грузинский народ», — заявил он.

Это прозвучало на фоне охлаждения официальных отношений между Вашингтоном и Тбилиси из-за позиции грузинской правящей партии в отношении России.

Кобахидзе близок к миллиардеру Бидзине Иванишвили, против которого администрация Джо Байдена в 2024 году ввела санкции за подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в интересах Москвы.

Через неделю после презентации Кобахидзе кратко пообщался с Трампом и Рубио на приёме в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Позднее премьер заявил об улучшении отношений и выразил надежду на восстановление стратегического партнёрства с США.

Во Вьетнаме власти также открыто связывали проект Trump Organization с дипломатическими интересами. На церемонии начала строительства курортного комплекса в мае 2025 года тогдашний премьер-министр назвал его важным для укрепления американо-вьетнамских отношений.

Это произошло спустя семь недель после введения Трампом масштабных пошлин, затронувших вьетнамский экспорт.

Проект впоследствии вызвал недовольство местных жителей: власти потребовали переселения тысяч человек и запланировали перенос захоронений ради строительства поля для гольфа.

Представитель Trump Organization отверг связь коммерческой деятельности компании с внешней политикой США, заявив о её независимости от администрации президента и соблюдении законодательства.

Однако бренд Trump не везде приносит выгоду.

В Австралии девелопер Altus Property Group отказался использовать имя президента в названии небоскрёба на Золотом Побережье после протестов и петиции со 120 тысячами подписей.

Руководитель компании Дэвид Янг связал решение с резким ростом общественного давления после начала войны с Ираном. Trump Organization, в свою очередь, обвинила его в попытке прикрыть собственные нарушения договорных обязательств политическими обстоятельствами.

Заместитель директора по исследованиям организации Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) Уокер Дэвис считает, что даже формально неполитические сделки создают этические риски.

По его словам, невозможно игнорировать тот факт, что президент определяет американскую политику в отношении стран, где расширяется бизнес, которым он продолжает владеть и от которого получает прибыль.

В США Дональд-младший и Эрик сформировали обширный инвестиционный портфель, включающий криптовалютные проекты, венчурные фонды, оборонные технологии и добычу стратегического сырья.

Дональд Трамп-младший является партнёром инвестиционного фонда 1789 Capital, основанного республиканскими инвесторами и донорами Омидом Маликом, Кристофером Баскирком и Ребеккой Мерсер.

С момента основания в 2023 году активы под управлением фонда выросли с 200 млн до более чем 3 млрд долларов. Фонд активно инвестирует в частные компании, занимающиеся искусственным интеллектом, включая проекты, доступ к которым обычно закрыт для большинства инвесторов из-за высокого спроса.

Братья также связаны с рынками прогнозов.

В начале 2025 года Трамп-младший получил долю стоимостью около 300 тысяч долларов в платформе Kalshi после назначения её стратегическим консультантом. Одновременно он консультирует конкурирующую платформу Polymarket, в которую инвестировал 1789 Capital.

Обе компании выиграли от более либеральной политики американского регулятора — Комиссии по торговле товарными фьючерсами, позволившей расширить ставки на спортивные события.

Представитель Трампа-младшего утверждает, что тот не взаимодействует с федеральным правительством в интересах компаний, которые консультирует или в которые инвестирует.

Другим крупным направлением стал криптовалютный проект World Liberty Financial.

Основную прибыль компания получает от выпуска стейблкоина USD1, объём которого в обращении составляет 4,1 млрд долларов. Доход формируется за счёт процентов по активам, обеспечивающим токен.

Среди инвесторов компании — советник по национальной безопасности ОАЭ шейх Тахнун бин Заид Аль Нахайян.

Этим летом Управление контролёра денежного обращения США одобрило заявку World Liberty Financial на банковскую лицензию. Процесс лицензирования традиционно строго регулировался, однако администрация Трампа упростила условия для криптовалютных банков.

Компания заявляет, что братья не участвуют в её повседневном управлении и не получали особых привилегий.

Не менее чувствительным направлением являются инвестиции в оборонную промышленность и критически важные полезные ископаемые, где компании часто зависят от государственного финансирования.

Фонд 1789 Capital инвестировал в производителя редкоземельных материалов Vulcan Elements незадолго до получения компанией кредита Пентагона на 620 млн долларов.

Поддерживаемый Трампом-младшим производитель беспилотников Unusual Machines также получил военный контракт. А стартап Reflection AI, входящий в портфель 1789 Capital, заключил соглашение о внедрении своих технологий в засекреченные сети Пентагона.

Представитель фонда подчёркивает, что Трамп-младший не входит в инвестиционный комитет и не решает, каким компаниям выделять средства. Кроме того, оборонные предприятия из портфеля фонда получали контракты при администрациях как Трампа, так и Байдена.

Братья также инвестируют в American Ventures — объединение специализированных инвестиционных структур, управляющих примерно 1 млрд долларов. Совместно им принадлежит около 12% управляющей компании Dominari Holdings, расположенной в Trump Tower.

Через American Ventures они имеют долю в строительной компании, готовящейся к слиянию с разработчиком месторождений, который ранее получил доступ к критически важным полезным ископаемым в Казахстане при прямой поддержке администрации Трампа.

Представители братьев утверждают, что они выступают исключительно пассивными инвесторами. Руководство Dominari Holdings также подчёркивает относительно небольшой размер их долей.

Деловые интересы Дональда Трампа-младшего не ограничиваются крупными инвестициями.

Он также участвует в проектах, связанных с охотничьим журналом, подкастом и закрытым клубом Executive Branch в Вашингтоне.

Согласно документам, изученным FT, ежегодное членство в клубе может стоить до 15 тысяч долларов, не считая вступительного взноса, который, по сообщениям, достигает шестизначных сумм.

Ричард Пейнтер считает подобные проекты примером коммерциализации президентского статуса.

По его словам, названия вроде 1789 Capital, отсылающего к истории американской Конституции, или Executive Branch — «Исполнительная власть» — явно используют ассоциации с государственными институтами для привлечения клиентов.

Международная деятельность Трампа-младшего также продолжает вызывать вопросы.

Перед отъездом из Монголии он встретился с предпринимателем Унэнбурэном Улзийбурэном, связанным с несколькими криптовалютными проектами. Его мать ранее занимала пост министра окружающей среды и была депутатом парламента от оппозиционной Демократической партии.

На опубликованных фотографиях встречи заметен документ, напоминающий презентацию инвестиционного проекта. Однако участники отказались раскрывать содержание переговоров.

Представитель Трампа-младшего заявил, что тот не планирует заниматься бизнесом в Монголии.

В результате остаётся неизвестным, с кем именно президентский сын встречался во время зарубежных поездок, что обсуждалось и какие коммерческие соглашения могут последовать.

Хотя президентские финансовые декларации частично раскрывают деятельность Эрика в сфере недвижимости, значительная часть сделок и финансовых связей обоих братьев остаётся непрозрачной.

По мнению Уокера Дэвиса из CREW, уже известной информации достаточно, чтобы поставить вопрос о потенциальном конфликте интересов при принятии решений в Белом доме.

«Мы не должны гадать, принимаются ли эти решения в интересах американцев или ради увеличения прибыли Дональда Трампа», — заключает эксперт.