Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере объяснил прошедший накануне телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным попыткой донести до него точку зрения Европы.

Об этом сообщает Reuters.

Он заявил, что вместе с президентом Финляндии Александром Стуббом «сосредоточился на будущем – на том, что должно произойти, чтобы война не продолжалась бесконечно месяцами». Премьер Норвегии подчеркнул, что не ждет изменения позиции Владимира Путина. Однако политик указал на важность того, чтобы президент России слышал точку зрения как США, так и Европы.