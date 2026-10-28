Всемирная туристская организация (UN Tourism) выбрала Азербайджан в качестве принимающей страны для проведения 10-го Всемирного форума гастрономического туризма.

Об этом сообщили в Госагентстве по туризму Азербайджана.

Форум планируется провести в июне 2027 года в Габале.

«Проведение столь авторитетного международного мероприятия в Азербайджане будет способствовать признанию богатого гастрономического наследия страны на международном уровне и развитию гастрономического туризма. В рамках форума представители международной туристической и гастрономической отраслей смогут ознакомиться с национальной кухней Азербайджана, его кулинарными традициями и местными продуктами», — говорится в сообщении.

Всемирный форум гастрономического туризма, проводимый с 2015 года по инициативе UN Tourism, объединяет профессионалов, работающих в секторе туризма и гастрономии, производителей, предпринимателей и представителей государственных структур.

Главная цель форума — способствовать обмену знаниями и опытом в сфере гастрономического туризма, выявлять успешные практики и укреплять роль гастрономического туризма в развитии туристических направлений.