В последнее время наблюдаются случаи нарушения правил дорожного движения некоторыми пользователями электросамокатов.
Об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана к пользователям электросамокатов.
«Особую обеспокоенность вызывают передвижение двух человек на одном электросамокате, игнорирование запрещающего сигнала светофора, совершение внезапных и опасных маневров, создание препятствий для движения пешеходов», — говорится в обращении.
Главное управление Государственной дорожной полиции призвало пользователей электросамокатов соблюдать требования дорожных знаков и светофоров, не превышать установленную скорость и обязательно учитывать безопасность пешеходов.
«Не будем забывать, что культура дорожного движения — это не только соблюдение правил, но и уважение прав других участников дорожного движения», — подчеркнули в ведомстве.