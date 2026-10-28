В последнее время наблюдаются случаи нарушения правил дорожного движения некоторыми пользователями электросамокатов.

Об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана к пользователям электросамокатов.

«Особую обеспокоенность вызывают передвижение двух человек на одном электросамокате, игнорирование запрещающего сигнала светофора, совершение внезапных и опасных маневров, создание препятствий для движения пешеходов», — говорится в обращении.

Главное управление Государственной дорожной полиции призвало пользователей электросамокатов соблюдать требования дорожных знаков и светофоров, не превышать установленную скорость и обязательно учитывать безопасность пешеходов.