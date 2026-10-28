Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие варианты урегулирования территориального вопроса Вашингтон предлагал на разных этапах мирных переговоров.

Среди предложений — создание демилитаризованных зон, обмен территориями, урегулирование вопроса Запорожской АЭС и создание буферной зоны на Донбассе по обе стороны линии соприкосновения. По словам Зеленского, Киев был готов обсуждать последний вариант.

Кроме того, США предлагали демилитаризовать Кинбурнскую косу, оставив её под контролем Украины.

Зеленский признал, что ни по одному из предложений прогресса нет, и заявил о готовности обсуждать территориальные вопросы только лично с Владимиром Путиным.

По его словам, Москва увязывает территориальные уступки с завершением войны и предоставлением гарантий безопасности.