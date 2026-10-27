Вечером 26 октября российские военные нанесли удар баллистическими ракетами по Киеву, зафиксированы попадания возле станции метро и повреждения медицинских учреждений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

«Объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы. Призываем жителей города пройти до ближайших укрытий», – написали в КГГА.

Воздушные силы сообщили, что на Киев летят баллистические ракеты с Черниговской области.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании возле одной из станций метро в Деснянском районе.

«В Деснянском районе, предварительно, попадание возле одной из станций метро. Пылает авто», – написал он.

По словам Кличко, экстренные службы направились на место удара. В соцсетях также появились сообщения о повреждении станции метро «Лесная».

Кроме того, во время атаки пострадали медики скорой помощи, которые ехали на вызов. Среди раненых – парамедик и экстренный медицинский техник.

«Предварительно, ранения некритичны. Медики продолжают работать. Также повреждения получило авто скорой», — говорится в заявлении мэра.

Всего, по данным Кличко, в результате российской атаки пострадали пять человек. Всех госпитализировали.

Также повреждено одно из медицинских учреждений в Днепровском районе. В другом медучреждении в этом же районе выбило окна в двух отделениях, пострадавших нет.

По данным мониторинговых каналов, по целям применяют баллистические ракеты, вслед за которыми летят беспилотники. Среди возможных целей называют ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5.

Информация о последствиях атаки уточняется.