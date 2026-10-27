Проигравший президентские выборы в Бразилии Флавиу Болсонару отказался оспаривать их результаты, а вскоре заявил, что федеральная полиция потребовала сдать паспорт и запретила ему покидать страну.

Как сообщает Folha de S.Paulo, от попыток добиться аннулирования итогов второго тура сенатора отговорили адвокаты и ключевые союзники, в том числе влиятельные сенаторы и губернатор штата Сан-Паулу Тарсизиу ди Фрейтас. Они указали на отсутствие веских юридических аргументов, неблагоприятные для Болсонару перспективы в судах и возможные политические последствия. Соратники призвали его считать выборы «перевернутой страницей».

Тем временем сам Болсонару сообщил, что федеральная полиция вручила ему предписание сдать паспорт и запретила выезд из страны.

«Сегодня утром я навещал отца (Жаира Болсонару). Когда я выходил, у дверей стояла федеральная полиция. Мне вручили предписание сдать паспорт. Мне также запрещено покидать страну», – заявил он в видеообращении, опубликованном в X.

По словам политика, постановление вынес судья Федерального верховного суда Алешандри ди Морайс.

Во втором туре президентских выборов Болсонару уступил действующему главе государства Луису Инасиу Луле да Силве.