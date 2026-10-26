В Сербии участники акции в поддержку «Студенческого списка» ворвались в здание проправительственного телеканала Informer и заблокировали журналистов внутри, главред канала Драган Вучичевич назвал происходящее захватом заложников.

Как сообщает местное издание Vreme, перед этим участники акции собрались у здания, угрожали Вучичевичу и сотрудникам телеканала, а затем устроили потасовку в редакции. Главного редактора и других журналистов, находившихся в студии, вывели из помещения.

По словам Вучичевича, он пытался дозвониться в полицию, однако там ответили, что все линии заняты. Тогда главред обратился за защитой к Илии Срдановичу, возглавившему избирательный блок «Студенческий список», но это не помогло.

Vreme также сообщает, что одной из женщин, находившихся в здании, стало плохо. Ей вызвали скорую помощь.

