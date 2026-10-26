Франция ведет переговоры с десятью европейскими странами о размещении на их территории истребителей Rafale, способных нести ядерное оружие, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Переговоры проходят в рамках стратегии «передового сдерживания», о которой ранее объявил президент Франции Эммануэль Макрон. Она предусматривает не только размещение самолетов в странах-союзницах, но и создание необходимой инфраструктуры, систем связи и раннего предупреждения, а также обмен разведданными.

По данным WSJ, интерес к французскому плану проявили Бельгия, Великобритания, Греция, Дания, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Германия и Швеция.

Латвия, Литва и Эстония в этот список не вошли. Италия отказалась присоединяться к французской инициативе, отмечает газета.