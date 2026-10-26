Украина добилась возобновления полноценной работы спутниковых систем Starlink и Starshield, а также обмена разведданными с США. Однако вопрос поставок средств ПВО остаётся нерешённым.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью «ТСН.Тиждень».

По его словам, переговоры с американской стороной были продуктивными, хотя сопровождались эмоциональными дискуссиями. В результате удалось урегулировать два из трёх ключевых вопросов.

«Мы пришли к тому, что получили обратно то, что нам нужно», — подчеркнул Зеленский.

Президент сообщил, что ограничения на работу спутниковых систем сняты. Украинская сторона проверила их функционирование ночью, и около 5:20 утра 25 октября Starlink и Starshield заработали в полноценном режиме.

По словам Зеленского, допустимая скорость движения увеличилась до 420 км/ч против прежних 160 км/ч.

Кроме того, США возобновили полноценный обмен разведывательной информацией. Украина уже три дня получает необходимые данные, в том числе через систему раннего предупреждения о российских баллистических ударах.

«Сегодня я констатирую, благодаря американцам и нашей команде, что два вопроса на данный момент сняты», — заявил Зеленский.

При этом третья проблема остаётся нерешённой — дефицит средств противовоздушной обороны. По словам президента, этот вопрос продолжает обсуждаться с Вашингтоном.