Системы мониторинга Министерства обороны Украины фиксируют восстановление скорости военного Starlink до более чем 400 км/ч. Как сообщает РБК-Украина, об этом глава оборонного ведомства страны Евгений Хмара заявил в беседе с журналистами.

По его словам, связь стабильна.