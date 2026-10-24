Системы мониторинга Министерства обороны Украины фиксируют восстановление скорости военного Starlink до более чем 400 км/ч. Как сообщает РБК-Украина, об этом глава оборонного ведомства страны Евгений Хмара заявил в беседе с журналистами.
По его словам, связь стабильна.
«Это очередной пример, когда прямой диалог и упорная позиция президента Украины на самом высоком уровне дает результаты. И этот результат, прежде всего, важен для нашего фронта, для военных, работы беспилотников, логистики и связи», — отметил Хмара.