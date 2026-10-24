Для России не имеет принципиального значения, кто именно будет представлять Европу на возможных переговорах с Москвой. Гораздо важнее позиция, с которой европейский представитель намерен участвовать в диалоге. Об этом заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, вопрос выбора конкретного переговорщика не является для российской стороны даже второстепенным.

Грушко напомнил, что президент России Владимир Путин ранее уже обозначил, кто мог бы сыграть положительную роль в переговорном процессе.

При этом замглавы МИД подчеркнул, что определяющим фактором остаётся позиция европейского представителя, если Евросоюз допустит его к переговорам.

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