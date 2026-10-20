СМИ Северной Кореи опубликовали фотографии лидера КНДР Ким Чен Ына с недавних мероприятий на фоне публикаций о его проблемах со здоровьем.

«Генеральный секретарь ТПК, председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын 19 октября посетил выставку одежды и обуви в области легкой промышленности», — сообщает ЦТАК и публикует фотографии, на которых Ким Чен Ын в сопровождении жены Ли Соль Чжу и дочери Ким Чжу Э рассматривает представленную одежду и обувь.

Ранее СМИ писали о кровоизлиянии в мозг у северокорейского лидера и его коме.