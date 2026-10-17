Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и США в ближайшее время объявят о некоторых инициативах. Об этом пишет РИА Новости. Однако он не уточнил, какие именно.
По его словам, пример сделки двух стран по дизельному топливу показывает, что лед тронулся. Дмитриев подчеркнул, что о некоторых важных договоренностях объявят в ближайшее время.
Недавно спецпредставитель президента РФ заявил, что в Вашингтоне растет понимание, что санкции вредят самим Штатам. При этом Москва находится на постоянной связи с американскими переговорщиками и местным Минфином.
Дмитриев заявил, что РФ обсуждает с США проекты не только по дизельному топливу, но и в многих других сферах
«Мы продолжим, потому что в США поставляется не только уран. Нам необходимо увеличить поставки удобрений, алюминия и редкоземельных металлов. В список проектов, которые обсуждаются с американской стороной, также входят различные проекты в Арктике, энергетические проекты, проекты по производству сжиженного природного газа и другие направления», — заявил cпецпредставитель Путина.