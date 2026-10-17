Группа американских законодателей представила законопроект, призванный заблокировать сделку президента США Дональда Трампа с Россией по поставкам дизельного топлива. Об этом сообщается на сайте демократов комитета Палаты представителей США по иностранным делам.

Проект запрещает Финансовой корпорации США по международному развитию (DFC) инвестировать в российский энергетический сектор, аннулирует генеральные лицензии, выданные Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, и запрещает выдачу новых лицензий. Кроме того, законопроект обязывает администрацию Трампа ввести санкции против российского энергетического сектора.

Член Палаты представителей США Грегори Микс заявил, что Трамп сближается с президентом России Владимиром Путиным и заключает с ним сделки, вместо того чтобы усилить давление на Москву.

Соавторами законопроекта выступают 16 демократов и один республиканец — Дон Бейкон.