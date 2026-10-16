Основатель SpaceX Илон Маск предложил президенту США Дональду Трампу ограничить работу спутниковой связи Starlink в Украине. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на четыре источника, знакомых с обсуждениями.

По словам одного из них, Трамп согласился с предложением, после чего Пентагон ввел ограничения для военной системы Starshield.

Как пишет газета, ограничения затронули терминалы на аппаратах, двигавшихся быстрее примерно 160 км/ч, что затруднило применение украинских дронов-перехватчиков.

Маск ранее отрицал свою ответственность за ограничения, утверждая, что решения о скорости и использовании Starshield принимают американские военные и в конечном счете президент США.

Трамп ранее опроверг утверждения о том, что Вашингтон причастен к замедлению работы Starshield — подразделения спутниковой системы Starlink.