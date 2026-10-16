Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о необходимости сменить преиздента Украины Владимира Зеленского.
По словам Лукашенко, решение о том, кто будет президентом Украины, должен принимать украинский народ, а не Вашингтон.
«Кто будет в Украине президентом, решит украинский народ», — заявил белорусский лидер.
При этом Лукашенко отметил, что Зеленский ранее обещал занимать президентский пост только один срок и должен выполнять свои обещания.
«В этом Трамп прав: обещал — надо выполнять обещания. Но только диктовать не надо. Трампу не следует диктовать, как поступить Украине», — подчеркнул президент Беларуси.