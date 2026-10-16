Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о необходимости сменить преиздента Украины Владимира Зеленского.

По словам Лукашенко, решение о том, кто будет президентом Украины, должен принимать украинский народ, а не Вашингтон.

«Кто будет в Украине президентом, решит украинский народ», — заявил белорусский лидер.

При этом Лукашенко отметил, что Зеленский ранее обещал занимать президентский пост только один срок и должен выполнять свои обещания.