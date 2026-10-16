Распоряжение об ограничении работы спутниковой системы Starshield, используемой украинскими военными для связи на поле боя и управления беспилотниками, поступило из Белого дома.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников и представителя одной из западных стран, осведомленных о ситуации.

По словам источников агентства, руководство Пентагона получило указание замедлить работу сервиса Starshield компании SpaceX для Вооруженных сил Украины.

Собеседники Reuters не уточнили, кто именно в Белом доме принял соответствующее решение и кто отвечал за его реализацию.

Напомним, ограничения были введены на фоне давления администрации президента США Дональда Трампа на Киев с требованием прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.