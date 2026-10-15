Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель считает, что Берлину следует прекратить финансирование Украины и добиваться завершения конфликта, поскольку Киев уже потерпел поражение. Об этом она заявила в интервью журналу The Economist.

«Поддержка Киева бесполезна: Украина слишком мала и уже проиграла», – заявила Вайдель.

По ее словам, Германия должна «оказать давление на президента Украины, чтобы положить конец убийствам».

Политик утверждает, что нынешняя поддержка Киева создает серьезные риски для Германии. По ее словам, Берлин потратил на конфликт более 100 млрд евро, хотя эта война не отвечает интересам страны, а сама Германия погрязла в долгах. Вайдель считает, что немецкая политика должна руководствоваться принципом «Германия прежде всего», и призывает к переговорам с учетом интересов России.

Говоря о перспективах мирного урегулирования, лидер АдГ усомнилась в заинтересованности президента Украины Владимира Зеленского в прекращении боевых действий. Когда ее спросили, есть ли признаки того, что к миру стремится российский президент Владимир Путин, Вайдель перевела разговор на украинского лидера.

«Когда за столом переговоров сидит дипломатия, там же сидит и история», – заявила она.

Как отмечает The Economist, этим политик дала понять, что Запад десятилетиями игнорировал опасения России в сфере безопасности и теперь должен учитывать их.

Вайдель также заявила, что не считает Россию угрозой. Комментируя инцидент в аэропорту Лейпцига в августе, в котором немецкие власти обвинили Москву, она сказала, что не видела доказательств причастности России к «так называемой атаке беспилотника». В качестве встречного аргумента политик упомянула предполагаемую причастность Украины к подрыву газопроводов «Северный поток».

Кроме того, Вайдель заявила, что более миллиона украинцев, находящихся в Германии, должны вернуться на родину после установления мира.