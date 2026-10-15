Россия не должна выстраивать свою политику развития в противовес Западу, а должна руководствоваться собственными интересами, заявил пресс-секретарь российского президента РФ Дмитрий Песков.

«России нельзя в своем развитии делать что-то в пику Западу – нужно действовать в угоду себе и в своих интересах», — сказал Песков.

Он также заявил, что Москва приветствует заинтересованность других стран в налаживании добрых отношений с Россией.

Говоря об отношениях с Молдовой, пресс-секретарь российского президента отметил, что для возобновления диалога Кишиневу необходимо отказаться от линии, основанной на русофобии, и освободить политзаключенных, в том числе главу Гагаузии Евгению Гуцул.

Кроме того, Песков высказался о роли русского языка, подчеркнув, что тот не является инструментом борьбы с русофобией. По его словам, русский язык – универсальное средство общения, способное поддерживать общность интересов в Евразии.