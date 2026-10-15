Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть «очень серьезные проблемы» со здоровьем, но затем пояснил, что пошутил об этом перед журналистами.

«Я считаю себя счастливчиком. Я не курю, не пью и не испытываю тяги к выпивке. У меня есть друзья, которые пьют, и им приходится очень тяжело. Они зависимы. Им очень трудно держаться подальше от этого. С наркотиками, наверное, еще хуже. Наверное, то же самое, что и с алкоголем. Но если ты не пьешь (алкоголь), не принимаешь наркотики и не куришь, проблем нет. У меня есть другие проблемы. У меня есть очень серьезные проблемы (со здоровьем), но это не одна из них. Я не хочу добавлять их в свой список (проблем)», — сказал Трамп, выступая в Розовом саду Белого дома.

После этого американский лидер предположил, что его слова вызовут вопросы у прессы и журналисты попытаются выяснить, о каких проблемах идет речь. Он признал, что сам дал повод для таких публикаций, и пояснил, что не знает, какие именно проблемы ему могли бы приписать. По словам президента, он «просто развлекался перед СМИ».