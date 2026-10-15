Европейские лидеры намерены на закрытой встрече призвать президента Украины Владимира Зеленского смягчить публичную критику в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, этот вопрос планируют обсудить на саммите Евросоюза в Брюсселе 16 октября. Как рассказали газете знакомые с планами встречи чиновники, разговор с Зеленским пройдет за закрытыми дверями.

Один из собеседников FT охарактеризовал предполагаемое послание Киеву как «сочувственное, но в то же время жесткое».

«Возможно, это и правда, но не обязательно каждый раз говорить об этом вслух», — отметил чиновник, комментируя публичную риторику украинских властей.

По данным издания, европейские лидеры пытаются найти баланс на фоне нестабильности в трансатлантических отношениях и продолжающихся российских атак на Украину. Недавнее обострение отношений между Вашингтоном и Киевом усилило опасения европейских политиков за будущее сотрудничества с США.