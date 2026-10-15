Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Израиля Ицхак Герцог провели встречу в Баку на полях VII саммита СВМДА.

Отметив динамичный характер казахско-израильских отношений, собеседники обсудили перспективы развития сотрудничества по актуальным направлениям с акцентом на торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие.

Президент Казахстана подчеркнул, что итоги апрельского визита Герцога в Астану придали значительный импульс укреплению отношений между двумя государствами.

Президент Израиля также с теплотой вспомнил свой визит в Казахстан. По его мнению, прогресс страны во многих сферах открывает широкие возможности для двустороннего сотрудничества. Ицхак Герцог приветствовал присоединение Казахстана к Совету мира, назвав это событие важным вкладом в укрепление мира и стабильности

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке.