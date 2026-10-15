Федеральный суд Южного округа Калифорнии обязал Госдепартамент США провести лотерею грин-карт DV-2027, регистрация на которую не началась в установленные сроки. Решение 14 октября вынесла судья Джинсук Ота, удовлетворив ходатайство юридической фирмы Red Eagle Law, подавшей иск против госсекретаря Марко Рубио.

Изначально суд обязал Госдепартамент объявить сроки регистрации до 15 октября, открыть прием заявок не позднее 18 октября и проводить его в течение 30 дней. Результаты отбора участников должны были быть объявлены до 19 ноября.

Однако после вынесения решения стороны совместно попросили перенести сроки на две недели. Суд удовлетворил ходатайство. Согласно обновленному графику, регистрация на лотерею должна начаться не позднее 1 ноября, а результаты должны быть объявлены до 3 декабря. Об этом сообщила Red Eagle Law.

При этом судебное решение пока не означает фактического возобновления лотереи. Администрация президента Дональда Трампа может обжаловать постановление, однако сама подача апелляции не освобождает от обязанности его исполнить. По данным Red Eagle Law, на момент подготовки материала подтверждений подачи апелляции по этому делу не было.