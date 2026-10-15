В рамках VII саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), проходящего в Баку, состоялась трёхсторонняя встреча с участием министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова и министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана (МИД), на встрече были обсуждены текущее состояние братских и дружественных отношений, а также перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном, Узбекистаном и Туркменистаном.

Было подчёркнуто, что создание трехстороннего формата сотрудничества между Азербайджаном, Узбекистаном и Туркменистаном открывает новые возможности для развития регионального взаимодействия.

В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам углубления сотрудничества в сферах расширения транспортных и транзитных связей, а также эффективного использования потенциала международных транспортных коридоров.