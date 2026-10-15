Под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан превратился в образец стабильности, добился значительного экономического роста и укрепил отношения со странами региона.

Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог, выступая на VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку, передает АПА.

По словам израильского лидера, в период своего председательства Азербайджан придал новый импульс деятельности СВМДА, сосредоточив внимание организации на конструктивном диалоге, устойчивом партнерстве и поиске общих интересов.

Герцог отметил, что на фоне роста глобальной напряженности и снижения доверия к международному сотрудничеству такой подход приобретает особое значение.