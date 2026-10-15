Под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан превратился в образец стабильности, добился значительного экономического роста и укрепил отношения со странами региона.
Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог, выступая на VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку, передает АПА.
По словам израильского лидера, в период своего председательства Азербайджан придал новый импульс деятельности СВМДА, сосредоточив внимание организации на конструктивном диалоге, устойчивом партнерстве и поиске общих интересов.
Герцог отметил, что на фоне роста глобальной напряженности и снижения доверия к международному сотрудничеству такой подход приобретает особое значение.
«В Израиле мы на собственном опыте убедились, что одних лишь заявлений о дружбе никогда не бывает достаточно. Жизнеспособные и устойчивые отношения — это отношения, которые создают реальные связи, поддерживают практическое сотрудничество и определяют сферы общих интересов. Именно в этом заключается потенциал СВМДА.
Мы также воочию убедились в силе такого подхода благодаря Авраамовым соглашениям. Сегодня здесь присутствуют два наших партнёра — Королевство Бахрейн и Объединённые Арабские Эмираты. Эти соглашения показывают, как совпадающие интересы могут изменить политические реалии. Отношения, которые всего несколько лет назад казались даже немыслимыми, сегодня стали реальностью».