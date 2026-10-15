Завтра, 16 октября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых местах временами ожидается туман и небольшая морось. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 17-20°, днем ​​- 23-28° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-80%, днем ​​- 55-65%.

В регионах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков. Однако ночью и вечером в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Утром местами ожидается туман. Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-19°, днем ​​- 26-31° тепла, в горах ночью — 8-13°, днем ​​- 18-23° тепла.