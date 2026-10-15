До тех пор, пока не будут разработаны механизмы, обеспечивающие выполнение решений и резолюций Совета Безопасности ООН и других международных организаций, войны и конфликты будут продолжаться, а также будут возникать новые.
Об этом заявил президент Ильхам Алиев в выступлении на 7-м Саммите СВМДА.
«Чтобы в полной мере понять сущность и характер оккупации, а также исторической Победы азербайджанского народа, наши гости могут посетить Парк Победы, Музей Победы и Парк военных трофеев», — подчеркнул глава государства.