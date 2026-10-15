Украинские беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), в результате удара на территории предприятия начался пожар. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

По его словам, также повреждены склад и автомобили на территории другого предприятия в Рязани. Информации о пострадавших глава региона не приводил.

На фоне атаки в Рязани отменили занятия в 14 школах и посещение 25 детских садов в Октябрьском и части Советского районов города.

Накануне вечером Малков сообщал, что за сутки над регионом были сбиты 23 беспилотника. Тогда, по его данным, обошлось без пострадавших и повреждений.