Российского рэпера азербайджанского происхождения Наваи Бакирова, известного под псевдонимом Navai, задержали на границе Казахстана после того, как в его машине нашли наркотики, сообщает Lenta.Ru.

По данным издания, Наваи Бакиров пересекал границу через КПП «Кордай», когда его автомобиль остановили пограничники. При осмотре автомобиля служебная собака обнаружила 2,5 г марихуаны.

В отношении артиста завели дело о контрабанде запрещенных веществ. Вместе с Бакировым в машине находились еще два человека – их также задержали.

Правоохранители выясняют, кому принадлежала марихуана.