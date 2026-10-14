Президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат обсудили перспективы развития двусторонних отношений, уделив особое внимание экономическому, торговому и туристическому сотрудничеству. Об этом сообщает сайт главы государства.

Херат поблагодарил Алиева за приглашение на саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), поздравил его с проведением этого представительного мероприятия в Баку и успешным председательством страны в СВМДА. Он выразил уверенность в том, что саммит внесет вклад в расширение сотрудничества между государствами-участниками.

Алиев, в свою очередь, поблагодарил государства – члены СВМДА, в том числе Шри-Ланку, за поддержку председательства Азербайджана. По его словам, это свидетельствует об успешной работе страны на данном посту и доверии к ней со стороны партнеров.

Президент отметил, что визит главы МИД Шри-Ланки создает хорошие возможности для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества.

Стороны положительно оценили взаимодействие в рамках ООН, Движения неприсоединения и СВМДА, а также обсудили перспективы расширения экономических и торговых связей и развития туризма.

Отдельное внимание на встрече уделили сотрудничеству в сфере образования. В частности, речь шла о том, что в Азербайджане обучаются студенты из Шри-Ланки, и о возможностях дальнейшего развития связей в этой области.

В ходе беседы Херат также поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь, оказанную Шри-Ланке в связи с недавними стихийными бедствиями.