Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс защищает США от российских атомных подлодок, способных приблизиться к американскому побережью.

«НАТО играет важнейшую роль в обороне США. Мы защищаем их от российских атомных подлодок, которые могут приблизиться к американским берегам. Мы обеспечиваем безопасность трансатлантического пространства и Европы – все это отвечает интересам США», – заявил Рютте.

Генсек НАТО также высказался об идее создания единой европейской армии. По его словам, он не выступает против этой инициативы, однако считает ее реализацию маловероятной из-за вопросов суверенитета.