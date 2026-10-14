Было бы лучше, чтобы такие передовые технологии, как Starlink, вообще не использовались в военных целях. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об ограничениях работы спутниковой связи в Украине.

Он добавил, что, кроме сообщений СМИ, ему ничего не известно об этих ограничениях.

В ночь на 14 октября в Украине ограничили работу терминалов спутниковой связи Starlink, что привело к срыву «нескольких важных миссий». По словам бывшего советника министра обороны Украины Сергея Стерненко, связь пропадала при движении со скоростью более 160 км/ч.